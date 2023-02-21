Фаддиев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддиев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаддиев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фаддиева Марья Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фаддиев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фаддиев Егор Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фаддиева Ковлия(?) Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Фаддиев Наум Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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