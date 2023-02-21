Фаддиев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаддиев ?
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фаддиева Марья Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фаддиева Ковлия(?) Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Ирина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область