Палаженко Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Палаженко Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палаженко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палаженко Яна Викторовна
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно