Палаженко Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палаженко Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Палаженко Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палаженко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палаженко Яна Викторовна

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

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