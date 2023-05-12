Саенко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриша
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Саенко Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1993
Отец ребёнка: Саенко Николай Алексеевич