Саенко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Саенко Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенко Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
04.05.1993

Сын: Саенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Саенко Николай Алексеевич

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