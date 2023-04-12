GARELINE (Гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1857
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1821
Сын: Gareline (гарелин) Ivan (Иван Никонович)
Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)
Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
03.06.1832
Рождение ребёнка
08.02.1834
Рождение ребёнка
До 1840
Рождение ребёнка
До 1840
Рождение ребёнка
До 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)
Смерть
1857