GARELINE (Гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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GARELINE (Гарелин) Nikon (Никон Мефодиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Gareline (гарелин) Mefodi (Мефодий Иванович)

Мать: Gareline (гарелина) Iekaterina (Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Gareline (гарелин) Ivan (Иван Никонович)

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Gareline (гарелин) Sergueï (Сергей Никонович)

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Рождение ребёнка
08.02.1834

Сын: Gareline (горелин) Mikhaïl (Михаил Никонович)

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Alexandra (Александра Никоновна)

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Gareline (гарелин) Piotr (Пётр Никонович)

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Gareline (гарелин) Methodi (Мефодий Никонович)

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Федор Никонович

Мать ребёнка: Gareline (гарелина) Alexandra (Александра Егоровна)

Смерть
1857
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