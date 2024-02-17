Саватеев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.2011
Дочь: Саватеева Аделина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности