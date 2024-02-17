Саватеев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саватеев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.2011

Дочь: Саватеева Аделина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2021

Сын: Саватеев Иван Андреевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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