Дёрина (Загревская) Лидия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Загревский Радион
Мать: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёрин Александр
Ольховка, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дёрин Александр
Смерть
Неизвестно
Калашниково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Сердечный приступ