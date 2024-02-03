Дёрина (Загревская) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёрина (Загревская) Лидия

Место рождения

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Загревский Радион

Мать: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёрин Александр

Ольховка, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёрин Александр

Смерть
Неизвестно
Калашниково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Сердечный приступ

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