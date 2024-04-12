Ши(е)пелев Григорий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пелев Григорий Семенов

Место рождения

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Семен (Симеон) Симеонов

Мать: Александра Иванова

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ши(е)пелев Владимир Григорьев

Мать ребёнка: Ши(е)пелева Екатерина Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ши(е)пелева Екатерина Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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