Ши(е)пелев Григорий Семенов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Семен (Симеон) Симеонов
Мать: Александра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ши(е)пелев Владимир Григорьев
Мать ребёнка: Ши(е)пелева Екатерина Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно