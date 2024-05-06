Балясников Никита
Место рожденияДеревня Воевода (Воеводское)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балясников Никифор
Деревня Воевода (Воеводское)
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балясникова Устинья Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балясников Никифор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балясников Алексей Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балясников Егор Никитович
Смерть
Неизвестно