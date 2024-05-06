Балясников Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясников Никита

Место рождения

Деревня Воевода (Воеводское)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балясников Никифор

Мать: не указана

Деревня Воевода (Воеводское)
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Балясникова Анисья Никитовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балясникова Устинья Никитовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балясников Никифор Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балясников Алексей Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балясников Егор Никитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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