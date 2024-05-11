Пученкина Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пучинкин (Пученкин) Терентий Трофимович
Отец ребёнка: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 35 поз 6-й рев-53
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 83 поз 8-й рев-193
Смерть
До 1858