Пученкина Акулина 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пученкина Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пучинкин (Пученкин) Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пученкин Максим Трофимов

Отец ребёнка: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 35 поз 6-й рев-53
Рождение ребёнка
1815

Сын: Пучинкин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Пучинкин (Пученкин) Трофим Антонович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 83 поз 8-й рев-193
Смерть
До 1858

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