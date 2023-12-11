Проценок Василий Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Проценок Прокопий
Мать: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Проценок Мелания Васильева
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Проценок Герасим Васильев
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Мария Васильева
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Рождение ребёнка
30.01.1786 ст.
Сын: Проценок Василий Васильев
Мать ребёнка: Проценок Анастасия Тимофеева
Новые Боровичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно