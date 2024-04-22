Шашкова (Сироткина) Альбина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова (Сироткина) Альбина Максимовна

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

24.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1958

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Сироткина Мария

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1983

Сын: Шашков Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Шашков Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Шашков Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Шашков Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Валерий

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