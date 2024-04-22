Шашкова (Сироткина) Альбина Максимовна
Место рождения
Дата рождения24.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1958
Отец: Сироткин Максим Семенович
Мать: Сироткина Мария
Рождение ребёнка
1983
Сын: Шашков Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Шашков Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашков Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Шашков Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шашков Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шашков Валерий