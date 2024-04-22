Фаррахислам Ахмадишин
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиПосле 1911 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: Ахмадиша Абдулгафаров
Вычислено на основании того, что был совершеннолетним свидетелем на никахе родной сестры, согласно МК по Кубяково за 1911 год
Рождение ребёнка
08.07.1911 ст.
Дочь: Шамсиниса Фаррахисламова
Мать ребёнка: Фархизямал Мухамметнасипова
Упоминание
09.11.1911 ст.
Свидетель сестры на ее талаке, согласно МК по Кубяково за 1911 год: Муж - Залялетдин Камалетдинов из деревни Кубяково Жена - Зайнаб Ахмадишина Муж руку приложил Жена руку приложила развод по жела... Показать все
Упоминание
21.12.1911 ст.
Свидетель на никахе сестры, согласно МК по Кубяково за 1911 год: Невеста - Зайнаб 28 лет, дочь Ахмадиши Абдулгафарова из Кубяково Жених - Жалялетдин Камалетдинов 31 год из деревни Кубяково 3 брак н... Показать все
Смерть
После 1911 ст.