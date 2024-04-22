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Фаррахислам Ахмадишин

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

После 1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: Ахмадиша Абдулгафаров

Мать: Фархизямал Мухамметнасипова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вычислено на основании того, что был совершеннолетним свидетелем на никахе родной сестры, согласно МК по Кубяково за 1911 год
Рождение ребёнка
08.07.1911 ст.

Дочь: Шамсиниса Фаррахисламова

Мать ребёнка: Фархизямал Мухамметнасипова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
09.11.1911 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель сестры на ее талаке, согласно МК по Кубяково за 1911 год: Муж - Залялетдин Камалетдинов из деревни Кубяково Жена - Зайнаб Ахмадишина Муж руку приложил Жена руку приложила развод по жела... Показать все
Упоминание
21.12.1911 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель на никахе сестры, согласно МК по Кубяково за 1911 год: Невеста - Зайнаб 28 лет, дочь Ахмадиши Абдулгафарова из Кубяково Жених - Жалялетдин Камалетдинов 31 год из деревни Кубяково 3 брак н... Показать все
Смерть
После 1911 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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