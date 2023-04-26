Егорова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1912
Дата смерти06.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1939
Дочь: Шатских (Егорова (Шатских)) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
12.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
15.10.1950
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
22.01.1953
Сын: Егоров Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович
Смерть
06.05.1981