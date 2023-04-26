Егорова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Мария

Егорова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1912

Дата смерти

06.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1939

Дочь: Шатских (Егорова (Шатских)) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
12.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
15.10.1950

Сын: Егоров Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
22.01.1953

Сын: Егоров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Павлович

Смерть
06.05.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.