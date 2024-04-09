Золотов Яким (Аким) Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотов Яким (Аким) Мартынович

Золотов Яким (Аким) Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Золотов Мартын Фролович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Золотов) Марья Якимовна

Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Золотов Федор Якимович

Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Золотов Зосим Якимович

Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Золотов) Васса Якимовна

Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.