Золотов Яким (Аким) Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Золотов Мартын Фролович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Золотов) Марья Якимовна
Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Золотов) Васса Якимовна
Мать ребёнка: Золотова Наталья Андреевна