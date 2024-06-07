Зайкова Евдокия Прокопьевна 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Зайкова) Ульяния Федотовна

Отец ребёнка: Зайков Федот Семенович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Зайков Никифор Федотович

Отец ребёнка: Зайков Федот Семенович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Зайкова) Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Зайков Федот Семенович

Смерть
Неизвестно

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