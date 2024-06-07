Зайкова Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Зайкова) Ульяния Федотовна
Отец ребёнка: Зайков Федот Семенович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Зайков Федот Семенович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Зайкова) Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Зайков Федот Семенович
Смерть
Неизвестно