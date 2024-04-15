Ябров Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ябров Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.

Дочь: Яброва Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Яброва Анисья Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
02.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Иванович Крестьянников
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Яброва Анисья Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Анисья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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