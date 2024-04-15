Ябров Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.
Дочь: Яброва Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Яброва Анисья Петровна
Восприемник
02.02.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Иванович Крестьянников
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Яброва Анисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Анисья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно