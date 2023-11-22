Киселев Степан Евфимиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Ефим Георгиевич
Мать: Киселев Вера Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1914
Сын: Киселев Федор
Мать ребёнка: Киселева Марфа Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Марфа Тихоновна
Смерть
1915
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
под ст. Тауэркальн