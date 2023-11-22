Киселев Степан Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Степан Евфимиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Ефим Георгиевич

Мать: Киселев Вера Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Киселев Федор

Мать ребёнка: Киселева Марфа Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Марфа Тихоновна

Смерть
1915
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
под ст. Тауэркальн
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