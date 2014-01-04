Серый Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерый Владимир Михайлович

Серый Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1941

Дата смерти

04.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1941

Отец: Серый Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Шагулина Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
23.06.1972

Дочь: Качераускене Анна Владимировна

Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна

Смерть
04.01.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.