Серый Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1941
Дата смерти04.01.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1941
Отец: Серый Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Шагулина Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Шагулина Серая Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1972
Дочь: Качераускене Анна Владимировна
Мать ребёнка: Соломыкина Валентина Петровна
Смерть
04.01.2014