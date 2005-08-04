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Дровников Андрей Васильевич

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Место рождения

Рыбница, Орловский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

04.08.1918

Дата смерти

04.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918

Отец: Дровников Василий Трофимович

Мать: не указана

Рыбница, Орловский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1947

Сын: Дровников Виталий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1955

Сын: Дровников Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.08.2005
Авдотьино, Ступино, Московская область

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