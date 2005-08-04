Дровников Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1918
Дата смерти04.08.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918
Отец: Дровников Василий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1947
Сын: Дровников Виталий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1955
Сын: Дровников Андрей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.08.2005
Авдотьино, Ступино, Московская область