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Невмержицкий Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.1959

Сын: Невмержицкий Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1961

Сын: Невмержицкий Николай Владимирович

Мать ребёнка: Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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