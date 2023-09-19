Невмержицкий Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1959
Рождение ребёнка
21.11.1961
Смерть
Неизвестно