Надточей (Подирия) Дария Яковлева
Место рожденияЛюбеч
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.
Дочь: Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов
Любеч
Рождение ребёнка
15.09.1885 ст.
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов
Любеч
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов
Любеч
Рождение ребёнка
19.06.1890 ст.
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов
Любеч
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов
Любеч
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов
Любеч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надточей Иван Иванов
Смерть
Неизвестно