Надточей (Подирия) Дария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточей (Подирия) Дария Яковлева

Место рождения

Любеч

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Любеч
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.

Дочь: Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов

Любеч
Рождение ребёнка
15.09.1885 ст.

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов

Любеч
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Сын: Надточей Симеон Иванович

Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов

Любеч
Рождение ребёнка
19.06.1890 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов

Любеч
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов

Любеч
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Надточей Иван Иванов

Любеч
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надточей Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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