Шинкарик Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарик Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Шинкарик Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Шинкарик) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шинкарик) Параскева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шинкарик Андрей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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