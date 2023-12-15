Шинкарик Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Шинкарик Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Шинкарик) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шинкарик) Параскева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шинкарик Андрей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Уголец, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно