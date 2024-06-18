Соболев Лука Евгеньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Соболев Евгений Александрович
Мать: Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манефа Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Соболева Таисия Лукинична
Мать ребёнка: Манефа Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Соболев Семён Лукич
Мать ребёнка: Манефа Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Соболева Анна Лукинична
Мать ребёнка: Манефа Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1885
Мать ребёнка: Манефа Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1886
Мать ребёнка: Манефа Николаевна
Смерть
Неизвестно