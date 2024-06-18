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Соболев Лука Евгеньевич

Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Соболев Евгений Александрович

Мать: Наталья Андреевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манефа Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Соболева Таисия Лукинична

Мать ребёнка: Манефа Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Соболев Семён Лукич

Мать ребёнка: Манефа Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Соболева Анна Лукинична

Мать ребёнка: Манефа Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Соболев Василий Лукич

Мать ребёнка: Манефа Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1886

Сын: Соболев Алексей Лукич

Мать ребёнка: Манефа Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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