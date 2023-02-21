Melart Gustaf Fredrik
Место рожденияSortavala, Finland
Дата рождения07.12.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1766 и 1790
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Рождение
07.12.1776
Отец: Melart (melartopaeus) Karl Johan
Мать: Sara Christina
Sortavala, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
Неизвестно