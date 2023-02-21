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Melart Gustaf Fredrik

Место рождения

Sortavala, Finland

Дата рождения

07.12.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1766 и 1790
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Рождение
07.12.1776

Отец: Melart (melartopaeus) Karl Johan

Мать: Sara Christina

Sortavala, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
Неизвестно
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