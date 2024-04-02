Сапронов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения23.06.1914
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисеенко (Воропаева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисеенко (Воропаева) Мария Павловна
Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.01.1942