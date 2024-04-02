Сапронов Петр Иванович 23.06.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сапронов Петр Иванович

Место рождения

Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.06.1914

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1914

Отец: Сапронов Иван Иванович

Мать: Сапронова (Долинина-Перегудова) Гликерия Семеновна

Нижний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисеенко (Воропаева) Мария Павловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисеенко (Воропаева) Мария Павловна

Рождение ребёнка
27.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисеенко (Воропаева) Мария Павловна

Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.01.1942

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