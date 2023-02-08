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Мамонтова Марья Фаддеева

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1816

Дата смерти

25.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Порфир Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мамонтов Степан Порфиров

Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Иван Порфиров

Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1845

Сын: Мамонтов Димитрий Порфиров

Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.03.1848
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Во время родов

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