Мамонтова Марья Фаддеева
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти25.03.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1845
Сын: Мамонтов Димитрий Порфиров
Отец ребёнка: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Смерть
25.03.1848
Причина смерти: Во время родов