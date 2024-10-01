Малинец Нина Филоретовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Малинец Нонна Степановна
Отец ребёнка: Малинец Степан Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Малинец Анна Степановна
Отец ребёнка: Малинец Степан Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1957
Отец ребёнка: Малинец Степан Иванович
Смерть
Неизвестно