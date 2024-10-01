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Малинец Нина Филоретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинец Степан Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Малинец Нонна Степановна

Отец ребёнка: Малинец Степан Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Малинец Анна Степановна

Отец ребёнка: Малинец Степан Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1957

Сын: Малинец Иван Степанович

Отец ребёнка: Малинец Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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