Морозов Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Иван Сергеев
Мать: Морозова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Яков Андреев
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Наум Андреев
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Пётр Андреев
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно