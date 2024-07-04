Демидов Петр Тимофеев 01.07.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидов Петр Тимофеев

Место рождения

Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.07.1866

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1888 г.р.
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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1866

Отец: Тимофей Иванов

Мать: Евдокия Агапова

Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
11.10.1888

Дочь: Баженова (Демидова) Христинья Петровна

Мать ребёнка: Демидова Евдокия Михайлова

Виляйки, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

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