Демидов Петр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения01.07.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1866
Отец: Тимофей Иванов
Мать: Евдокия Агапова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
11.10.1888
Дочь: Баженова (Демидова) Христинья Петровна
Мать ребёнка: Демидова Евдокия Михайлова