Селютина (Дорохина) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1883
Отец: Дорохин Алексей Федорович
Мать: Дорохина Агафия
Переселенцы в Алтайский край в 1882 году Шифр Ф. 233 Оп. 1 Д. 262 Анкеты Брусенцево лист 75
Бракосочетание
11.01.1902
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 194 запись -1_11.01.1902_ жених село Брусенцево_отставной унтер-офицер Селютин Ульян Стефанов в возрасте - 17 (~1885 г.р.) отец Селютин Стефан Матвеев и невеста Дарохина Пелаге... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Селютина Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Селютин Ульян (Юлиан) Стефанов
ГААК Ф144 оп6 д511 стр. 13_03.04.1903 запись -32_воспр. - село Брусенцево крестьянин Труфанов Никифор Ильин и солдатская жена Иванова Матрона Измаилова
Смерть
Неизвестно