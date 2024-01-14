Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1745 и 1752
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1752
Отец: Родион
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Егор
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ирина Меньшая
Мать ребёнка: Васса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Еремеевна
Смерть
Около 1818