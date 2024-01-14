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Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1752

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1706 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.
Около 1753 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1791 г.р.

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МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1752

Отец: Родион

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ирина Меньшая

Мать ребёнка: Васса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Еремеевна

Смерть
Около 1818
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