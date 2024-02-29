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Пономарев Никандр Аксенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Пономарев Аксен Федулович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пономарев Григорий Никандрович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пономарев Федул Никандрович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Пономарев Тихон Никандрович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Пономарев Никифор Никандрович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна

Смерть
1936

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