Пономарев Никандр Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Пономарев Аксен Федулович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Пономарев Григорий Никандрович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Пономарев Федул Никандрович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Пономарев Тихон Никандрович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Пономарев Никифор Никандрович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Игнатьевна
Смерть
1936