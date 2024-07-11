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Шипилов Дмитрий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1863 ст.

Дата смерти

1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1863 ст.

Отец: Шипилов Семён Осипович

Мать: Шипилова Васса (Василиса) Яковлевна

отец - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын
Крещение
06.10.1863 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1881 ст.

Жена: Шипилова (Коновалова) Феодосия Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО. Ф. 389. Оп. 1. Д. 997. Л. 141 об.-142 жених - мещанин г. Оренбурга невеста - казачья девица, поселок Чалкина
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.

Сын: Шипилов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипилова (Коновалова) Феодосия Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.03.1902 ст.

Сын: Шипилов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипилова (Коновалова) Феодосия Степановна

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1908 ст.

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