Шипилов Дмитрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1863 ст.
Дата смерти1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1863 ст.
отец - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын
Крещение
06.10.1863 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1881 ст.
ОГАОО. Ф. 389. Оп. 1. Д. 997. Л. 141 об.-142 жених - мещанин г. Оренбурга невеста - казачья девица, поселок Чалкина
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Шипилова (Коновалова) Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1902 ст.
Сын: Шипилов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Шипилова (Коновалова) Феодосия Степановна
Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1908 ст.