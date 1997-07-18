Аникин Арсентий Маркиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Арсентий Маркиянович

Место рождения

Пензенская область Каменский район село Соболевка

Дата рождения

17.12.1906

Дата смерти

18.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906

Отец: Аникин Маркиян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникина Мария Арсентьевна

Мать ребёнка: Аникина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мащалкина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мащалкина Мария Кирилловна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мащалкина Мария Кирилловна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мащалкина Мария Кирилловна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
18.07.1997
Орёл, город Орёл, Орловская область

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