Аникин Арсентий Маркиянович
Место рожденияПензенская область Каменский район село Соболевка
Дата рождения17.12.1906
Дата смерти18.07.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906
Отец: Аникин Маркиян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникина Мария Арсентьевна
Мать ребёнка: Аникина Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1952
Рождение ребёнка
21.10.1952
Рождение ребёнка
26.08.1956
Смерть
18.07.1997
Орёл, город Орёл, Орловская область