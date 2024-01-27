Шереметов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шереметов Михаил ?

Мать: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Андреевич

Мать ребёнка: Шереметова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Андреевич

Мать ребёнка: Шереметова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шереметова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шереметова Светлана

Смерть
Неизвестно
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