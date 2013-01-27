Корниенко (Фёдорова) Зоя
Место рождениях. Кононов
Дата рождения26.01.1936
Дата смерти27.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1936
Отец: Фёдоров Василий
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.01.2013