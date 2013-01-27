Корниенко (Фёдорова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Фёдорова) Зоя

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Место рождения

х. Кононов

Дата рождения

26.01.1936

Дата смерти

27.01.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1936

Отец: Фёдоров Василий

Мать: Фёдорова (Братякина) Анна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.01.2013

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