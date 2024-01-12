Кудинова Авдотья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Авдотья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1810 по 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Кудинов Игнат Никифоров

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Татьяна Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Никифор Никитин

Смерть
Неизвестно
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