Кудинова Авдотья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1810 по 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Татьяна Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно