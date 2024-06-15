Алюхина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алюхина Римма Алексеевна
Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1923
Дочь: Алюхина Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Алюхин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно