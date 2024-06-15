Алюхина Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлюхина Анна Никитична

Алюхина Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алюхина Римма Алексеевна

Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алюхин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
31.12.1923

Дочь: Алюхина Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Алюхин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Алюхин Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.