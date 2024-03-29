Скобелева (Рислинг) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти01.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Рислинг Яков
Мать: Рислинг Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скобелев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Скобелев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Скобелев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1978
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское