Скобелева (Рислинг) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева (Рислинг) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

01.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Рислинг Яков

Мать: Рислинг Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скобелев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Скобелев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Скобелев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелев Александр Сергеевич

Смерть
01.06.1978
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское
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