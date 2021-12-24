Третьякова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1946

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1976

Сын: Третьяков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1976

Дочь: Третьякова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Владимир Николаевич

Смерть
24.12.2021
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