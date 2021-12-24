Третьякова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1946
Дата смерти24.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1976
Сын: Третьяков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1976
Дочь: Третьякова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2021