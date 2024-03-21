Пучин Семен Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Яким Григорьев
Мать: Анисья Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пучина Авдотья Семенова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пучина Дарья Семенова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Пучин Лазарь Семенов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пучина Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пучина Домна Семенова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пучин Федор Семенов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно