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Пучин Семен Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Яким Григорьев

Мать: Анисья Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пучина Авдотья Семенова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пучина Дарья Семенова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Пучин Лазарь Семенов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пучин Василий Семенов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пучина Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пучина Домна Семенова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пучин Федор Семенов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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