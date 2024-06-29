Ус (Лукашевич) Магдалина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1883
Муж: Ус Леонтий Матвеевич
Могильно, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Отец ребёнка: Ус Леонтий Матвеевич
Смерть
Неизвестно