Ус (Лукашевич) Магдалина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ус (Лукашевич) Магдалина

Место рождения

Ерши, Узденский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерши, Узденский район, Минская область
Бракосочетание
06.06.1883

Муж: Ус Леонтий Матвеевич

Могильно, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Отец ребёнка: Ус Леонтий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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