Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Вычислено 1735 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Иван Панфилов

Отец ребёнка: Панфил Лаврентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфил Лаврентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно
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