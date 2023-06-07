Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Иван Панфилов
Отец ребёнка: Панфил Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфил Лаврентьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно