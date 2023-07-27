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Ишметов Ишмурат
Ишметов Ишмурат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Около 1835
Пол
Мужской
Отец
Ишимов Ишмет
Мать
Байтемирова (Байтемирова) Бады
Около 1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Ишимов Ишмет
Мать:
Байтемирова Бады
Смерть
Около 1835
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