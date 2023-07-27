Ишметов Ишмурат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишметов Ишмурат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Около 1835

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ишимов Ишмет

Мать: Байтемирова Бады

Смерть
Около 1835
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