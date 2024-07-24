Якименко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Ивановна

Мать ребёнка: Якименко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Якименко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якименко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Якименко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якименко Александр Иванович

Мать ребёнка: Якименко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Вера

Рождение ребёнка
С 1915 по 1917

Дочь: Комиссарова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Якименко Вера

Смерть
Неизвестно

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