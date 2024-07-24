Якименко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якименко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якименко Александр Иванович
Мать ребёнка: Якименко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якименко Вера
Рождение ребёнка
С 1915 по 1917
Дочь: Комиссарова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Якименко Вера
Смерть
Неизвестно