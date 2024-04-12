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Савельев Петр Корнеевич

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Савельев Корней Фотиевич

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Савельев Макар Петрович

Мать ребёнка: Савельева Пелагея Кузьминична

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Савельев Иван Петрович

Мать ребёнка: Савельева Пелагея Кузьминична

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Савельев Николай Петрович

Мать ребёнка: Савельева Пелагея Кузьминична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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