Савельев Петр Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Савельев Корней Фотиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Савельева Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Савельева Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савельев Николай Петрович
Мать ребёнка: Савельева Пелагея Кузьминична
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно