Миловидов Александр Петрович Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миловидов Александр Петрович

Место рождения

с. Абакумлево

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Васильев Петр

Мать: Прасковья Стефанова

с. Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Миловидова) Надежда Арефьевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Миловидов Иван Александрович

Мать ребёнка: (Миловидова) Надежда Арефьевна

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Миловидов Николай Александрович

Мать ребёнка: (Миловидова) Надежда Арефьевна

с. Абакумлево
Смерть
Около 1854

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