Расторуева Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1976
Отец: Думитро Пётр
Мать: Думитро Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Татьяна
Отец ребёнка: Потёмкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потёмкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Расторуев Максим
Отец ребёнка: Расторуев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Расторуев Константин