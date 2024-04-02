Расторуева Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторуева Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1976

Отец: Думитро Пётр

Мать: Думитро Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Татьяна

Отец ребёнка: Потёмкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потёмкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Расторуев Максим

Отец ребёнка: Расторуев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Расторуев Константин

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