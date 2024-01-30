Менгилева (Кулакова) евдокия авраамовна
Место рожденияд.Воронины,кунгурского уезда
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
из черносошных крестьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Менгилев петр иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Менгилев петр иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17
Сын: Менгилев тимофей петрович
Отец ребёнка: Менгилев петр иванович
Рождение ребёнка
1719 ст.
Отец ребёнка: Менгилев петр иванович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Менгилев петр иванович
Смерть
Неизвестно