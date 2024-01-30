Менгилева (Кулакова) евдокия авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менгилева (Кулакова) евдокия авраамовна

Место рождения

д.Воронины,кунгурского уезда

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

из черносошных крестьян
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгилев яким петрович

Отец ребёнка: Менгилев петр иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгилев еремей петрович

Отец ребёнка: Менгилев петр иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менгилев петр иванович

Рождение ребёнка
17

Сын: Менгилев тимофей петрович

Отец ребёнка: Менгилев петр иванович

Рождение ребёнка
1719 ст.

Сын: Менгилев максим петрович

Отец ребёнка: Менгилев петр иванович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Менгилев матвей петрович

Отец ребёнка: Менгилев петр иванович

Смерть
Неизвестно

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