Бобрукевич (Кожин) Галина
Место рожденияЧитинская обл. Чернышевский р-н ст.Бушулей
Дата рождения28.06.1943
Дата смерти12.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.1995
Похороны
Неизвестно