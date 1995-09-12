Бобрукевич (Кожин) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрукевич (Кожин) Галина

Место рождения

Читинская обл. Чернышевский р-н ст.Бушулей

Дата рождения

28.06.1943

Дата смерти

12.09.1995

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1943

Отец: Кожин Иван Иосифович

Мать: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.1995
Похороны
Неизвестно

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